Сийярто заявил о выводе из-под санкций ЕС патриарха Кирилла и постпреда РФ при ООН

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Венгрия добилась исключения из 15-го пакета санкций Евросоюза российского патриарха Кирилла, Олимпийского комитета России (ОКР) и постпреда РФ при ООН Василия Небензю, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам заседания совета глав министерств стран ЕС.

Будапешт решил поддержать антироссийские санкции, так как Евросоюзом было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья.

"Поскольку удалось вычистить из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи, мы его по итогу не ветировали", – цитирует его ТАСС.

В это же время Венгрия вновь наложила вето на выделение Киеву более 6 миллиардов евро. Их должны были перечислить Украине на поставки оружия при помощи так называемого "фонда мира".

При этом никто не поддержал венгерское предложение о рождественском прекращении огня, которое, по словам Сийярто, могло бы спасти жизни. Многие даже были против, посетовал он.

"Только словацкий коллега поддержал сохранение на повестке дня дипломатического решения", – сказал глава МИД Венгрии.



Главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет санкций против РФ 16 декабря. Ограничениям подвергся "теневой" флот, который перевозил энергоресурсы РФ, а также 54 физических лица и 30 фирм из КНР, КНДР и России. Так, в санкционный список оказались внесены журналистка Тина Канделаки, певица Лариса Долина, еще 14 физлиц и 3 организации.

