03:20

Концерт Долиной в Туле отменили из-за "нездорового ажиотажа" вокруг певицы

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Концерт певицы Ларисы Долиной в Туле отменили из-за "нездорового ажиотажа" вокруг имени артистки. Об этом сообщил директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

Изначально планировалось, что концерт Долиной состоится 4 января в ДК "Туламашзавод". Однако затем выяснилось, что организаторы не могут продать около половины билетов. Позже продажи на концерт Долиной оказались закрыты.

"Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки", – объяснил Серенко в беседе с РИА Новости.

Долина стала жертвой мошенников в прошлом году. Аферисты уговорили ее продать недвижимость, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

В июле 2025-го расследование уголовного дела завершилось. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Тогда певица смогла оспорить сделку о продаже квартиры покупательнице Полине Лурье. За Долиной сохранилось право собственности, после чего она подверглась критике со стороны общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении певицы.

Юристы заявили о конце "эффекта Долиной"

