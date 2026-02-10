Форма поиска по сайту

10 февраля, 17:59

Происшествия

Мост обрушился через реку Инсарку в Мордовии

Фото: vk.com/insar_adm13

Обрушение пешеходного моста, проходящего через реку Инсарку, произошло в мордовском городе Инсар. Об этом сообщается на странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте".

В результате конструкция, соединяющая улицы Совхозную и Заречную, стала непригодной.

В связи с этим местные власти рекомендовали горожанам воспользоваться альтернативным мостом на Ленинградской улице, который можно перейти со стороны улицы Гагарина. Также администрация призвала всех жителей к осторожности.

Схожий инцидент ранее произошел в восточной провинции Китая Цзянсу. Железнодорожный мост обвалился в момент проведения на нем строительных работ. В результате по меньшей мере два человека погибли, а еще трое числились пропавшими без вести.

До этого пешеходная конструкция обрушилась в коммуне Сен-Флоран в департаменте Верхняя Корсика на юге Франции. Причиной стали проливные дожди. Во время ЧП никто не пострадал.

Новости регионов: пешеходный мост обрушился в Калужской области

