Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 14:06

Происшествия

Полиция составила протоколы на водителя, устроившего ДТП с несколькими авто в Москве

Фото: Москва 24

В Москве правоохранители составили протоколы на водителя автомобиля, который повредил несколько машин на Дмитровском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация о последовательном столкновении машины с другими транспортными средствами поступила полиции утром 11 февраля. На место ДТП прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. Причины своего поступка мужчина объяснить не смог, а от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В результате в отношении него были составлены административные протоколы об оставлении места происшествия и отказе от прохождения медосвидетельствования. Правонарушитель доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным СМИ, массовая авария, в которой водитель Lexus повредил 14 авто, случилась после того, как тот попытался скрыться от погони. Как уточняли в Дептрансе Москвы, из-за случившегося движение по Дмитровскому шоссе в сторону центра города было затруднено на километр. В связи с этим водителей просили выбирать пути объезда.

Водитель Lexus протаранил 14 машин во время погони на Дмитровском шоссе

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика