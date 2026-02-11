Полиция составила протоколы на водителя, устроившего ДТП с несколькими авто в Москве

Фото: Москва 24

В Москве правоохранители составили протоколы на водителя автомобиля, который повредил несколько машин на Дмитровском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация о последовательном столкновении машины с другими транспортными средствами поступила полиции утром 11 февраля. На место ДТП прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. Причины своего поступка мужчина объяснить не смог, а от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В результате в отношении него были составлены административные протоколы об оставлении места происшествия и отказе от прохождения медосвидетельствования. Правонарушитель доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным СМИ, массовая авария, в которой водитель Lexus повредил 14 авто, случилась после того, как тот попытался скрыться от погони. Как уточняли в Дептрансе Москвы, из-за случившегося движение по Дмитровскому шоссе в сторону центра города было затруднено на километр. В связи с этим водителей просили выбирать пути объезда.

