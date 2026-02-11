11 февраля, 13:54Политика
Лавров заявил, что мораторий ДСНВ действует при сохранении лимитов США
Фото: kremlin.ru
Россия продолжает соблюдать мораторий по ограничениям Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока США сохраняют и не превышают лимиты, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Глава МИД напомнил, что инициатива Владимира Путина о добровольном соблюдении центральных лимитов договора так и не получила официального ответа от американской стороны.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. У Москвы и Вашингтона впервые за десятилетия не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.
