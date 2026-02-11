Лавров заявил, что мораторий ДСНВ действует при сохранении лимитов США

Фото: kremlin.ru

Россия продолжает соблюдать мораторий по ограничениям Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока США сохраняют и не превышают лимиты, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Глава МИД напомнил, что инициатива Владимира Путина о добровольном соблюдении центральных лимитов договора так и не получила официального ответа от американской стороны.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. У Москвы и Вашингтона впервые за десятилетия не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.