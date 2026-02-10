Лавров на фоне истечения ДСНВ назвал армию, флот и ВКС главными союзниками России

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ситуация, сложившаяся в связи с завершением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), показывает, что основными союзниками России являются армия, флот и воздушно-космические силы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава МИД отметил, что текущая обстановка лишь подтверждает эту позицию. По его словам, какие бы международные договоры в сфере стратегической стабильности, ограничений вооружений или безопасности ни заключались и с кем бы они ни подписывались, основными и неизменными союзниками страны остаются именно ее вооруженные силы.

Лавров добавил, что они абсолютно надежно гарантируют безопасность страны. Министр уточнил, что принципы ядерного сдерживания остаются неизменными: любые попытки агрессии или подрыва суверенитета России встретят неприемлемый для потенциального противника ответ.

Также глава МИД подчеркнул, что ситуацию с истечением ДСНВ не стоит драматизировать. По его словам, договор фактически не действовал уже на протяжении последних трех лет.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

По словам Владимира Путина, Россия готова еще год придерживаться ограничений, которые предусматривал договор. Однако он отмечал, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США сделают то же самое.

Американский лидер Дональд Трамп выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.