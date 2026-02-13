13 февраля, 14:03Общество
Городские службы Москвы устраняют последствия непогоды, сменившейся оттепелью
Отмечается, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог. По мере выпадения осадков проводится сплошная механизированная очистка проезжей части, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой.
Также очищаются системы водоотведения, водоприемные решетки, ливнестоки, колодцы и элементы дренажной системы. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний.
Городские службы также оперативно очищают крыши жилых и административных зданий, воронок водостоков и выступающих элементов фасадов, поскольку оттепель делает снег тяжелым.
На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур всех административных округов, обеспечивая работу всех систем жизнеобеспечения столицы.
Как рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в ночь на вторник, 17 февраля, в столицу вернутся морозы до минус 18 градусов. Во вторник и среду, 18 февраля, существенных осадков не предвидится, поскольку погоду будет определять антициклон. Однако сразу после морозы усилятся еще больше.
