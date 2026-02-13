13 февраля, 15:15Общество
Цены на цветы выросли на Рижском рынке Москвы накануне Дня всех влюбленных
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стоимость одного цветка на Рижском рынке в Москве накануне Дня всех влюбленных выросла на 20–50 рублей, передает ТАСС.
По данным агентства, стоимость розы варьируется от 70 до 300 рублей, а специально оформленных букетов – от 1 до 25 тысяч рублей. При этом композиции на заказ могут достигать 80 тысяч рублей.
Большую часть ассортимента составляют розы разных оттенков – белого, красного, розового, желтого, фиолетового, синего и оранжевого. Как рассказали продавцы, цветы начнут дешеветь после 8 марта.
Ранее проведенное исследование показало, что большинство россиян планируют подарить своим партнерам полезные подарки ко Дню святого Валентина. В частности, 37% опрошенных граждан хотят подарить то, что соответствует увлечениям близкого человека. Еще 30% выберут совместный поход в ресторан, кино или на концерт.
