Новости

Новости

13 февраля, 15:15

Общество

Цены на цветы выросли на Рижском рынке Москвы накануне Дня всех влюбленных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоимость одного цветка на Рижском рынке в Москве накануне Дня всех влюбленных выросла на 20–50 рублей, передает ТАСС.

По данным агентства, стоимость розы варьируется от 70 до 300 рублей, а специально оформленных букетов – от 1 до 25 тысяч рублей. При этом композиции на заказ могут достигать 80 тысяч рублей.

Большую часть ассортимента составляют розы разных оттенков – белого, красного, розового, желтого, фиолетового, синего и оранжевого. Как рассказали продавцы, цветы начнут дешеветь после 8 марта.

Ранее проведенное исследование показало, что большинство россиян планируют подарить своим партнерам полезные подарки ко Дню святого Валентина. В частности, 37% опрошенных граждан хотят подарить то, что соответствует увлечениям близкого человека. Еще 30% выберут совместный поход в ресторан, кино или на концерт.

Третьяковский проезд в Москве украсили ко Дню святого Валентина

