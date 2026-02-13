Форма поиска по сайту

13 февраля, 15:19

Город

Центр гимнастики Винер в ТиНАО временно закрылся после обрушения снега с крыши

Видео: Москва 24

Центр гимнастики Ирины Винер в ТиНАО временно закрылся из-за обрушения снега с крыши. Об этом Москве 24 сообщили в организации.

"Сейчас работают альпинисты и службы, убирают снег. Сегодня (13 февраля. – Прим. ред.) все закрыто, тренировок не будет", – уточнили в центре.

Решение о закрытии принято для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников. Дополнительную информацию о ситуации представители учреждения при необходимости размещают в социальных сетях.

Тем временем в столичном регионе продолжаются снегопады, начавшиеся в четверг, 12 февраля. Прогнозируется, что обильные осадки будут идти до конца воскресенья, 15-го числа, и, возможно, возобновятся в понедельник, 16 февраля.

В Москве за прошедшие сутки выпало 15% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова выросла до полуметра. Также, согласно прогнозам, во второй половине дня 13 февраля в Москве ожидается оттепель.

