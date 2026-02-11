Четверо работников оборонного предприятия задержаны в Калуге за взятки

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Калуге задержали 4 сотрудников оборонного предприятия за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, задержанные незаконно получали деньги в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц при заключении и оплате договоров на поставку продукции.

Общий размер полученных взяток превысил 2,4 миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Кроме того, на территории Центрального федерального округа (ЦФО) дополнительно выявили около 30 человек, причастных к указанному преступлению, добавили в УФСБ.

Ранее завершилось расследование дела в отношении 2 бывших заместителей главврача Истринской больницы по ОМС и поликлинической работе, а также одного действующего по экономическим вопросам. Они обвиняются в совершении 47 коррупционных преступлений. Общая сумма взяток составила 11 миллионов рублей.