11 февраля, 13:52Происшествия
Четверо работников оборонного предприятия задержаны в Калуге за взятки
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Калуге задержали 4 сотрудников оборонного предприятия за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
По данным ведомства, задержанные незаконно получали деньги в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц при заключении и оплате договоров на поставку продукции.
Общий размер полученных взяток превысил 2,4 миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Кроме того, на территории Центрального федерального округа (ЦФО) дополнительно выявили около 30 человек, причастных к указанному преступлению, добавили в УФСБ.
Ранее завершилось расследование дела в отношении 2 бывших заместителей главврача Истринской больницы по ОМС и поликлинической работе, а также одного действующего по экономическим вопросам. Они обвиняются в совершении 47 коррупционных преступлений. Общая сумма взяток составила 11 миллионов рублей.