Москва выставила на аукцион 20 "коронавирусных" медкорпусов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Москва выставила на аукционы 20 легковозводимых каркасно-тентовых конструкций, использовавшихся в качестве медкорпусов во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по конкурентной политике.

Объекты находятся на улице Сосенский Стан в районе Коммунарка. Площадь каждого сооружения варьируется от 800 до 1 200 квадратных метров. Кроме того, они оснащены сопутствующим оборудованием.

В ведомстве подчеркнули, что победители торгов смогут использовать объекты по своему усмотрению, но вывоз имущества они должны будут осуществить самостоятельно.

К участию в мероприятии приглашаются как физические, так и юридические лица, кроме столичных госучреждений и унитарных предприятий, а также юрлиц, в уставном капитале которых доля города Москвы составляет более 25%. Заявки принимаются до 3 и 17 марта, сами торги состоятся 11 и 24 марта.

В конце февраля город пригласил присоединиться к еще одному аукциону на право аренды помещения в усадьбе на Покровском бульваре, расположенной в Басманном районе. Предприниматели смогут арендовать пространство на втором этаже усадьбы XIX века сроком на 10 лет. При этом любые в здании необходимо согласовывать со специалистами, так как это объект культурного наследия регионального значения.