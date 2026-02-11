Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 14:04

Город

Москва выставила на аукцион 20 "коронавирусных" медкорпусов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Москва выставила на аукционы 20 легковозводимых каркасно-тентовых конструкций, использовавшихся в качестве медкорпусов во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по конкурентной политике.

Объекты находятся на улице Сосенский Стан в районе Коммунарка. Площадь каждого сооружения варьируется от 800 до 1 200 квадратных метров. Кроме того, они оснащены сопутствующим оборудованием.

В ведомстве подчеркнули, что победители торгов смогут использовать объекты по своему усмотрению, но вывоз имущества они должны будут осуществить самостоятельно.

К участию в мероприятии приглашаются как физические, так и юридические лица, кроме столичных госучреждений и унитарных предприятий, а также юрлиц, в уставном капитале которых доля города Москвы составляет более 25%. Заявки принимаются до 3 и 17 марта, сами торги состоятся 11 и 24 марта.

В конце февраля город пригласил присоединиться к еще одному аукциону на право аренды помещения в усадьбе на Покровском бульваре, расположенной в Басманном районе. Предприниматели смогут арендовать пространство на втором этаже усадьбы XIX века сроком на 10 лет. При этом любые в здании необходимо согласовывать со специалистами, так как это объект культурного наследия регионального значения.

Читайте также


город

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика