Двухэтажное здание бывшего детсада выставлено на торги в Ивановском

Двухэтажное здание бывшего детского сада на Саянской улице в районе Ивановское выставлено на торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Среди выставляемого городом на торги имущества есть объекты недвижимости, которые предприниматели могут арендовать по льготной ставке – рубль за квадратный метр в год – для открытия в них образовательных учреждений или гостиниц", – указал Пуртов.

Площадь здания составляет более 1 828 квадратных метров. Площадь первого этажа превышает 1 тысячу "квадратов", а второго – около 710 квадратных метров, подвал занимает свыше 40 "квадратов". Также победитель торгов сможет арендовать землю под зданием площадью почти 1 гектар.

"После ремонта инвестор сможет открыть здесь дошкольное учреждение, приспособить объект под начальное, основное или среднее общее образование. Пока инвестор будет приводить здание в порядок и оборудовать его для ведения образовательной деятельности, для него будет действовать арендная ставка, сформированная по итогам торгов", – указала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Льготный режим аренды настанет лишь после выполнения необходимых обязательств, а право на льготную ставку нужно будет подтверждать ежегодно. Сэкономленные средства инвестор сможет направить на развитие своего бизнеса.

"В настоящее время льготной ставкой уже пользуются 25 частных образовательных учреждений, еще 7 инвесторов работают над выполнением условий договора", – резюмировала Соловьева.

Аукцион пройдет на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Прием заявок на участие в торгах завершится 16 февраля, сам аукцион пройдет 19 февраля.

В прошлом году в Москве провели 54 городских аукциона по реализации нежилых зданий. Общая площадь объектов превысила 56 тысяч квадратных метров. Из 54 аукционов – 46 представляли собой торги по продаже имущества, а еще 8 предлагали приобрести право заключения договора аренды.

