11 февраля, 13:59

Происшествия

Россельхознадзор Приморья пресек ввоз зараженных цветов из Китая

Фото: 125.fsvps.gov.ru

Россельхознадзор Приморья запретил ввоз почти 1,6 тысячи штук свежих цветов из Китая, зараженных карантинным вредителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Досмотр партии цветов в количестве более 111 тысяч штук проводили госинспекторы фитосанитарного контрольного поста "Пограничный". В растениях был выявлен западный цветочный трипс – очень мелкое насекомое, которое считается чрезвычайно опасным. Оно повреждает многие культуры, включая огурец, перец, томат, баклажан, а также декоративные и цветочные растения.

Отобранные образцы передали для последующих исследований в приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "АПК НАЦРЫБА". Собственником продукции является неназванное предприятие из Владивостока. Зараженная часть партии будет уничтожена.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида. Симптомами после его попадания в организм могут быть рвота или диарея.

По данным ведомства, меры касаются сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, Nestogen комфорт, "Алфаре амино" с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

