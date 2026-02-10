The Thaiger: в Таиланде отец и сын погибли от поражения электрическим током в ванной

Фото: 123RF.com/zhuravlevab

В Таиланде 67-летний Чатчаван и его 22-летний сын Чутипан погибли от поражения электрическим током в ванной. Об этом пишет The Thaiger.

Тела мужчин обнаружили в доме в провинции Нонтхабури. Отец семейства лежал лицом вниз под раковиной, а его сын – в ванной. Пасынок Чатчавана предположил, что его брат, вероятно, принимал душ и получил удар током, а отчим пытался помочь.

На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Эксперты также зафиксировали ток в водонагревателе, душевой трубе и кране.

Предварительно, причиной стала неисправность водонагревателя, хотя раньше проблем с электричеством в доме не было. По факту произошедшего ведется следствие.

Ранее в Бразилии девочка погибла из-за удара током от мобильного телефона, стоявшего на зарядке. Отец семейства обнаружил ее с серьезными травмами в их доме. Школьницу госпитализировали, однако перенаправляли еще в две больницы. Она скончалась спустя два дня в реанимации.