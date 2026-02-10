Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 18:01

Общество
Главная / Новости /

Минфин: супруги не смогут обойти ограничения по "Семейной ипотеке" после развода

Россиянам объяснили, можно ли с помощью развода обойти ограничения "Семейной ипотеки"

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Проверка права на "Семейную ипотеку" теперь будет учитывать и данные детей, в связи с чем бывшие супруги после развода не смогут оформить отдельные льготные кредиты, сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

Там пояснили, что с 1 февраля 2026 года был уточнен механизм проверки соблюдения правила о предоставлении только одной льготной ипотеки на одну семью. Теперь даже после расторжения брака будут учитываться данные детей (по СНИЛС), чье рождение дало право на получение первоначального кредита.

"Оформление разных льготных кредитов разведенными супругами также будет невозможно. Только при рождении еще одного ребенка", – рассказали в пресс-службе.

Согласно новым правилам, супруги обязаны выступать созаемщиками по льготной "Семейной ипотеке" под 6% годовых. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, мера направлена на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита.

Банки ужесточили правила для клиентов, сдающих в аренду ипотечное жилье

Читайте также


обществонедвижимость

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика