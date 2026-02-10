Минфин: супруги не смогут обойти ограничения по "Семейной ипотеке" после развода

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Проверка права на "Семейную ипотеку" теперь будет учитывать и данные детей, в связи с чем бывшие супруги после развода не смогут оформить отдельные льготные кредиты, сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

Там пояснили, что с 1 февраля 2026 года был уточнен механизм проверки соблюдения правила о предоставлении только одной льготной ипотеки на одну семью. Теперь даже после расторжения брака будут учитываться данные детей (по СНИЛС), чье рождение дало право на получение первоначального кредита.

"Оформление разных льготных кредитов разведенными супругами также будет невозможно. Только при рождении еще одного ребенка", – рассказали в пресс-службе.

Согласно новым правилам, супруги обязаны выступать созаемщиками по льготной "Семейной ипотеке" под 6% годовых. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, мера направлена на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита.