10 февраля, 17:36

Общество

Мороз в Московском регионе может окрепнуть до минус 23 градусов ночью 11 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Морозы до минус 23 градусов могут установиться в Московском регионе в ночь на среду, 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.

В частности, в столице температура будет варьироваться между минус 18 и минус 20 градусами, тогда как в области столбики термометров упадут до 18–23 градусов ниже нуля.

При этом в центре мегаполиса ожидается не выше 12–14 градусов мороза, отметили в метеоучреждении, добавив, что низкие значения будут сопровождаться переменной облачностью без осадков.

Однако уже днем 11-го числа горожан ожидают облачность с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха поднимется до минус 7 – минус 9 градусов в Москве, а в Подмосковье – до 7–12 градусов ниже нуля.

Ветер, в свою очередь, будет дуть с юго-запада и юга с порывами до 6–11 метров в секунду. Также синоптики предупредили о возможной гололедице на дорогах.

На следующей неделе, с 16 по 22 февраля, на Москву вновь обрушатся сильные снегопады. В этот период с юга на европейскую территорию страны придут два южных циклона. Благодаря каждому из этих явлений выпадет по 10–15 миллиметров осадков.

В результате к концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле и Рязани преодолеет полуметровую отметку. При этом в Арзамасе, Тамбове и Нижнем Новгороде показатели перевалят за 80 сантиметров, а в Саранске приблизятся к 100 сантиметрам.

Оттепель ожидается в Москве 12 февраля

обществопогодагород

