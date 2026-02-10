Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самая высокая температура воздуха февраля зафиксирована в Москве, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"<...> Температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, поднялась до отметки в минус 7,1 градуса – это самая высокая температура, зафиксированная в Москве с начала февраля. Теплее последний раз было 28 января", – отметил синоптик.

По словам специалиста, солнечные лучи, пробиваясь через разрывы в облаках, вызывают активный рост температуры, поскольку продолжительность дня после зимнего солнцестояния увеличилась на 2 часа 20 минут.

В конце текущей недели в столице ожидается потепление. Днем 12 февраля температура воздуха будет около 0 градусов. Из-за этого в городе может пройти ледяной дождь и снег с дождем.