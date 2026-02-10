Форма поиска по сайту

10 февраля, 14:52

Мэр Москвы

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в пленарном заседании Международного конгресса государственного управления "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом", который проходит на площадке РАНХиГС с 10 по 13 февраля.

Мероприятие посвящено шести ключевым темам: государственной службе, цифровизации, региональному опыту, поддержке бизнеса, государству для людей и стратегическому управлению приоритетами. Участники обсуждают системные реформы и практические модели управления, доказавшие свою эффективность.

Собянин рассказал об опыте реформирования Москвы, отметив, что модель развития начала 2000-х годов стала неэффективной и требовала серьезных изменений.

"Мы настолько в то время отстали в области транспорта, здравоохранения, общественных пространств, что у нас не было времени делать то, что сделали в Европе за предыдущие 40 лет. Нам это же нужно было сделать буквально за 5–10 лет, поэтому, конечно, скорость изменений, жесткость решений просто диктовались объективной необходимостью", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что все реформы направлены на улучшение качества жизни горожан. По словам Собянина, жители ожидают от власти решения базовых задач, в том числе стабильной работы коммунальной инфраструктуры, доступного транспорта, качественного здравоохранения и благоустроенной городской среды.

Мэр также заявил, что эффективность реформ обеспечивается свободой принятия решений и ответственностью управленческой команды, нацеленной на результат. По его мнению, современный чиновник должен соответствовать запросам общества, понимать стратегию развития и быть готовым к сложным решениям и конфликтам ради достижения целей.

Ранее Собянин подчеркивал, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. По его словам, столица не отступает от стратегических целей развития, несмотря на сложности. Мэр указывал, что развитие города продолжается, а столичные власти ставят новые амбициозные цели.

мэр Москвыполитика

