10 февраля, 18:36

Транспорт

Турпоезд "Сказочный экспресс" запустят из Москвы 3 апреля

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Туристический поезд "Сказочный экспресс" 3 апреля начнет путешествие по маршруту Москва – Киров – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Москва. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Поездка позволит пассажирам познакомиться с Царем Берендеем, посетить фабрику шоколада и музей мороженого. Поезд отправится из Москвы 3 апреля в 21:05, а вернется обратно в столицу в 5 апреля в 23:29.

Для путешественников в составе будут плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ, оборудованные кондиционерами, биотуалетами и душевыми. В поезде также будет работать вагон-ресторан.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "Цветущая степь" отправится 3 апреля по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва уже в шестой раз. В состав поезда включены вагоны СВ и купе, вагон-ресторан, вагон-бар, а также вагон-спа с инфракрасной сауной.

