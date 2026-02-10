Минздрав РФ разрешил применение мРНК-вакцины для терапии меланомы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина выдано разрешение на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ведомство разрешило применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата "Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы", производителем которого является НМИЦ онкологии имени Блохина.

"(Вакцина. – Прим. ред.) будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии (после удаления всех метастатических очагов) в комбинации с ингибитором PD-1", – добавляется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее ученые Сеченовского университета приступили к разработке первого в России клеточного препарата для лечения меланомы с использованием TIL-терапии. Она отличается избирательностью и целенаправленным воздействием на опухолевые клетки.

Начало испытаний на лабораторных животных было запланировано на лето 2026 года, а конец – на начало 2027-го.