Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 17:00

Общество

Минздрав РФ разрешил применение мРНК-вакцины для терапии меланомы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина выдано разрешение на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ведомство разрешило применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата "Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы", производителем которого является НМИЦ онкологии имени Блохина.

"(Вакцина. – Прим. ред.) будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии (после удаления всех метастатических очагов) в комбинации с ингибитором PD-1", – добавляется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее ученые Сеченовского университета приступили к разработке первого в России клеточного препарата для лечения меланомы с использованием TIL-терапии. Она отличается избирательностью и целенаправленным воздействием на опухолевые клетки.

Начало испытаний на лабораторных животных было запланировано на лето 2026 года, а конец – на начало 2027-го.

Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика