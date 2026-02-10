Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 10:57

Наука

В России приступили к созданию первого в стране клеточного препарата для лечения меланомы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые Сеченовского университета приступили к разработке первого в России клеточного препарата для лечения меланомы с использованием TIL-терапии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"В перспективе ученые планируют использовать TIL-терапию для лечения так называемых горячих опухолей, наиболее чувствительных к иммунотерапии. Одна из них – меланома", – говорится в сообщении.

Начало испытаний на лабораторных животных запланировано на лето 2026 года, а конец – на начало 2027-го.

Как уточнила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева, TIL-терапия отличается избирательностью и целенаправленным воздействием на опухолевые клетки.

"Т-лимфоциты, которые мы выделяем из опухоли, несут на себе множество "стрел" для разных мишеней. Они ведь уже населяли опухоль, "изучили" ее и пытались с ней бороться. Но их просто не хватило. Мы рассчитываем, что, вернув эти клетки в организм в необходимом количестве, мы сможем усилить естественную противоопухолевую защиту пациента", – объяснила она.

В будущем разработчики намерены адаптировать технологию для лечения рака мочевого пузыря, легкого и других онкологических заболеваний.

Сам проект осуществляется в рамках стратегического технологического проекта Первого МГМУ "Клетка как лекарство" с поддержкой программы "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети").

В текущем году в Москве планируется запуск программы CAR-T-терапии для взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями. Данный метод заключается в обучении клеток иммунной системы человека распознавать и уничтожать опухоль.

Вместе с тем в России уже начали применять отечественный препарат "Ракурс, 223Ra". Он предназначен для лечения определенных видов рака, в основном при метастазах в костях.

Читайте также


медицинанаука

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика