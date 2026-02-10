В России приступили к созданию первого в стране клеточного препарата для лечения меланомы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые Сеченовского университета приступили к разработке первого в России клеточного препарата для лечения меланомы с использованием TIL-терапии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"В перспективе ученые планируют использовать TIL-терапию для лечения так называемых горячих опухолей, наиболее чувствительных к иммунотерапии. Одна из них – меланома", – говорится в сообщении.

Начало испытаний на лабораторных животных запланировано на лето 2026 года, а конец – на начало 2027-го.

Как уточнила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева, TIL-терапия отличается избирательностью и целенаправленным воздействием на опухолевые клетки.

"Т-лимфоциты, которые мы выделяем из опухоли, несут на себе множество "стрел" для разных мишеней. Они ведь уже населяли опухоль, "изучили" ее и пытались с ней бороться. Но их просто не хватило. Мы рассчитываем, что, вернув эти клетки в организм в необходимом количестве, мы сможем усилить естественную противоопухолевую защиту пациента", – объяснила она.

В будущем разработчики намерены адаптировать технологию для лечения рака мочевого пузыря, легкого и других онкологических заболеваний.

Сам проект осуществляется в рамках стратегического технологического проекта Первого МГМУ "Клетка как лекарство" с поддержкой программы "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети").

В текущем году в Москве планируется запуск программы CAR-T-терапии для взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями. Данный метод заключается в обучении клеток иммунной системы человека распознавать и уничтожать опухоль.

Вместе с тем в России уже начали применять отечественный препарат "Ракурс, 223Ra". Он предназначен для лечения определенных видов рака, в основном при метастазах в костях.