Новый препарат для лечения рака начали применять в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России начали применять отечественный препарат "Ракурс, 223Ra", который предназначен для лечения определенных видов рака, в основном при метастазах в костях. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Радиофармацевтическое лекарство было создано Федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. В настоящее время препарат прошел госрегистрацию. Первая партия уже поступила в российские больницы.
В ФМБА объяснили, что радиоактивное излучение влияет на костные метастазы, уменьшая боль и улучшая качество жизни людей.
Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил о наличии полугодового запаса жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в стране. Он уточнил, что наличие данных медикаментов на складах, в медучреждениях и аптеках активно отслеживается с начала СВО.
Кроме того, замглавы ведомства обратил внимание на уменьшение стоимости препаратов из перечня ЖНВЛП, а также на стабильность поставок таких медикаментов.
