Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 18:53

Происшествия

Иностранца приговорили к 20 годам за подготовку подрыва здания правительства Ставрополья

Фото: телеграм-канал "Южный окружной военный суд"

Южный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края по заданию запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель суда.

По данным следствия, в январе 2023 года фигурант записал видео с добровольным согласием сотрудничать с террористами и направил его их представителю. Ему поручили выбрать населенный пункт в России, провести разведку объекта и арендовать помещение для изготовления и хранения взрывчатки.

Подсудимый приобрел компоненты и изготовил самодельное взрывное устройство. В декабре того же года его задержали силовики.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Калужской области. Житель Калуги 1976 года рождения, уроженец города Запорожья, по заданию спецслужб Украины планировал подрыв на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия.

Для этих целей злоумышленник сделал около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика