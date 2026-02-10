Иностранца приговорили к 20 годам за подготовку подрыва здания правительства Ставрополья

Фото: телеграм-канал "Южный окружной военный суд"

Южный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края по заданию запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель суда.

По данным следствия, в январе 2023 года фигурант записал видео с добровольным согласием сотрудничать с террористами и направил его их представителю. Ему поручили выбрать населенный пункт в России, провести разведку объекта и арендовать помещение для изготовления и хранения взрывчатки.

Подсудимый приобрел компоненты и изготовил самодельное взрывное устройство. В декабре того же года его задержали силовики.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Калужской области. Житель Калуги 1976 года рождения, уроженец города Запорожья, по заданию спецслужб Украины планировал подрыв на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия.

Для этих целей злоумышленник сделал около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.