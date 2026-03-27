27 марта, 15:20

Участница московских ярмарок отправляет овощи и соленья бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московских ярмарок Марина Дягилева из Тамбовской области на регулярной основе отправляет бойцам СВО овощи и соленья. К помощи военным она присоединилась с первых дней спецоперации, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Родственники фермера ведут частное хозяйство в Моршанском районе. Там они выращивают картофель, морковь и другие овощи. По словам Дягилевой, объемы продукции у них большие, соленья также собственного производства.

Гуманитарная помощь направляется напрямую в воинскую часть, где служат ее земляки. Среди них и племянник Дягилевой, который был мобилизован в первые месяцы СВО. Семья поддерживает связь с его подразделением и точно знает, что нужно военнослужащим.

"Когда появляется возможность отправить машину, объявляем общий сбор. Кто-то дает продукты, кто-то помогает деньгами на стройматериалы или инструменты. Бойцы передают запросы. Бывает, нужны лопаты или керосиновые лампы", – уточнила участница московских ярмарок.

Помимо этого, в Моршанске плетут маскировочные сети. Одно из таких производств организовано при воскресной школе, где учащиеся делают также окопные свечи.

Дягилева отметила, что важно делать добро, так как оно всегда возвращается. По ее мнению, когда бойцы знают, что о них помнят, им легче служить.

Ранее сообщалось, что участники сообщества "Савеловские сети" сделали и отправили в зону проведения спецоперации на Украине 285 маскировочных сетей в 2025 году. Всего за время их работы было передано свыше 600 изделий. Более того, активисты отправили военным квадроцикл и передвижную тележку к нему, средства радиоэлектронной борьбы и другое.

