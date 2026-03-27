IT-специалист загадочно пропал в Санкт-Петербурге после пробежки

В центре Санкт-Петербурга после пробежки загадочно пропал IT-специалист, рассказала инфорг поиска "ЛизаАлерт" Марина телеканалу "360".

В последний раз мужчину видели вечером 18 марта, он бежал в сторону Арсенальной набережной. Отмечается, что он увлекается бегом и участвует в марафонах. Заявка о его исчезновении поступила 21 марта.

Близкие программиста указали на то, что он не брал с собой никаких вещей и не собирался далеко уезжать. Кроме того, дома у него остался геккон, за которым нужен уход.

В настоящий момент нет новой информации о местоположении мужчины, его поиски продолжаются около недели, а на помощь вызвались добровольцы. Его приметы – рост около 180 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи он был одет в черную куртку и штаны, кроме того, он носит очки.

