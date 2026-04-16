Раймонда Паулса выписали из больницы после операции

Советского композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после перенесенной операции. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Все в порядке, я дома", – сказал он.

Паулсу 90 лет. Он является автором многих эстрадных произведений, ставших хитами. О госпитализации композитора стало известно 14 апреля.

Позднее появилась информация, что ему провели операцию, однако музыкант воздержался от подробностей. На данный момент, по словам Паулса, он чувствует себя "средне".

Также сообщалось о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. В СМИ изначально распространилась информация, что она попала в реанимацию. Причиной, как затем стало известно, послужили последствия ОРВИ. Позднее племянник Тарасовой заявил, что она идет на поправку.