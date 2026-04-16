Племянник Татьяны Тарасовой сообщил, что она идет на поправку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова начала идти на поправку. Об этом ТАСС сообщил ее племянник Алексей.

Родственник 79-летней Тарасовой сообщил о ее госпитализации 15 апреля. Причиной, как затем стало известно, послужили последствия ОРВИ.

В СМИ изначально распространилась информация, что тренер поступила в реанимацию. Однако, по информации журналистов, медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Ранее была госпитализирована российская актриса Нелли Уварова, известная по сериалу "Не родись красивой". Артистку доставили в московский НИИ имени Н. В. Склифосовского. Она подвернула ногу, неудачно упав на льду в "Лужниках".