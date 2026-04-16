Роналду стало плохо во время матча чемпионата Саудовской Аравии

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду почувствовал себя плохо по время футбольного матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Record со ссылкой на главного тренера "Аль-Насра" Жорже Жезуша.

Клуб вышел на поле против "Аль Иттифака". Однако Роналду провел в игре 89 минут. По словам тренера, в перерыве у спортсмена возникли проблемы с животом.

"Он настоял на том, чтобы продолжить игру. По возвращении в раздевалку после матча его вырвало", – уточнил Жезуш.

Ранее нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака чуть не сломал шею в матче Кубка африканских наций против команды Мали. Игра завершилась со счетом 1:1. На второй добавленной ко второму тайму минуте Дака забил гол и спас команду от проигрыша.

Во время празднования забитого мяча он попытался сделать колесо, однако ударился головой о газон. При этом спортсмен смог подняться и продолжить праздновать.

