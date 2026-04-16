16 апреля, 13:20

Город

Первые строчки и сморчки появились в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Первые весенние грибы строчки и сморчки появились в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Их обнаружили сотрудники экологического просвещения на солнечных опушках светлых участков Алексеевского лесопарка. Появление строчков и сморчков – верный признак того, что весна окончательно вступила в свои права", – отметил нацпарк.

Данные грибы одними из первых реагируют на прогрев почвы и являются важным звеном экосистемы. Они способы разлагать органику, обогащать почву и быть пищей для ряда лесных обитателей. Строчки имеют морщинистую, складчатую шляпку, которая напоминает извилистый мозг или грецкий орех, а сморчки отличаются ячеистой шляпкой, вытянутой или длинной полой ножкой.

При этом на территории "Лосиного острова" запрещен сбор растений, грибов и других объектов. Нарушение грозит административной ответственностью.

Ранее в Московской области ввели ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Охранные нормы коснулись редких видов данного царства, включая трутовик овечий, саркосому шаровидную, полубелый гриб.

Согласно нововведениям, сумма штрафов для граждан будет варьироваться от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч.

