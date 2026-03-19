19 марта, 13:01

Общество

В Подмосковье ввели штрафы за сбор краснокнижных грибов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московской области ввели ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение депутатов Мособлдумы.

Охранные нормы коснулись редких видов данного царства, включая трутовик овечий, саркосому шаровидную, полубелый гриб.

"(Это. – Прим. ред.) позволит обеспечить их защиту наравне с исчезающими видами животных и растений, что соответствует принципам системного подхода к сохранению биологического разнообразия", – рассказал в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Парламентарий напомнил, что в регионе уже действуют штрафные санкции за незаконные действия с краснокнижными животными и растениями. Однако уничтожение редких грибов до этого момента не регулировалось законом.

Согласно нововведениям, сумма штрафов для граждан будет варьироваться от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч. При повторном нарушении в течение года размер увеличится и составит от 3 до 5 тысяч рублей, от 40 до 50 тысяч и от 150 до 200 тысяч соответственно.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, в Красную книгу региона внесены березовик розовеющий, ежовик коралловидный, паутинник чешуйчатый и другие виды грибов.

Ранее кандидат географических наук Ольга Полынова заявила, что таяние снега весной в Подмосковье спровоцирует грибной бум летом и осенью. Она пояснила, что снег глубоко увлажняет почву и подстилку, создавая стартовый запас влаги. При этом окончательный прогноз можно будет дать ближе к концу весны.

По словам эксперта, бум начнется с классического летне-осеннего грибного сезона. В конце июля массово пойдут подберезовики, подосиновики и белые (боровики). В сентябре и начале октября наступит пик для белых грибов, рыжиков, груздей и осенних опят.

