Эксперт Тихомиров назвал условия для раннего появления весенних грибов в Подмосковье

Богатый сезон грибов ожидается в подмосковных лесах из-за сильных зимних снегопадов, заявили эксперты. О том, какие виды ждать уже через несколько месяцев и в каких районах столицы и области их искать, – в нашем материале.

Грибное место

Таяние снега весной в Подмосковье спровоцирует грибной бум летом и осенью, заявила кандидат географических наук, доцент департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ольга Полынова.

"Тающий снег глубоко увлажняет почву и подстилку, создавая стартовый запас влаги; решающую роль сыграет погода в конце апреля – мае: при периодических теплых дождях условия для массового роста будут почти идеальными", – сказала она.

Как пояснил Москве 24 автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров, глубокий слой снега действует подобно одеялу, предохраняя грибницу от сурового мороза и предотвращая ее разрушение. Дополнительным бонусом является таяние осадков, снабжающих почву влагой, столь необходимой для роста грибов, ведь они почти на 90% состоят из воды, пояснил специалист.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Наибольшие надежды связаны в этом сезоне с обильным количеством сморчков, которые зарекомендовали себя как деликатес, обладая неповторимым ароматом и вкусом. Кроме того, высокое содержание полезных микроэлементов делает их востребованными в кулинарии и медицине.

Специалист уточнил, что на востоке Подмосковья сконцентрировано наибольшее количество перспективных мест для сбора этих грибов. В частности, это район Орехово-Зуево, уточнил Тихомиров.

По его словам, благоприятные условия коснутся также грибов-строчков и сморчковых шапочек, которые полезны содержанием витаминов группы B, минералов и антиоксидантов, улучшающих иммунитет и общее состояние организма.

"Строчки можно найти в лесах Щелковского и Волоколамского округов, в районе Егорьевска, недалеко от деревни Панино под Чеховом, а также в окрестностях Озернинского водохранилища в Рузском округе и в лесах Одинцовского и Дмитровского округов", – подчеркнул специалист.

Вместе с тем он рассказал, что сморчковую шапочку можно найти в лесах Шатуры, Ногинского, Клинского, Пушкинского и Дмитровского округов, а также в Горенском лесопарке Балашихи.

Кроме того, Тихомиров заверил, что большое количество снега окажет влияние на первый урожай грибов-боровиков, которые растут в большинстве лиственных и смешанных лесов Московской области. Их можно найти в Рузе, Истре, Коломне и Дубне.

В ожидании сезона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сроки начала весеннего грибного сезона зависят от многих факторов, включая скорость таяния снега и погоду в начале весны, отметил Дмитрий Тихомиров.

"При раннем начале весны первые сморчки появятся уже в начале апреля, вслед за ними в конце месяца – начале мая последуют другие весенние грибы, такие как сморчковая шапочка и строчки", – сказал эксперт.

Специалист уверен, что несмотря на положительные прогнозы, точного плана действий составить нельзя. Рост грибов, по его словам, непредсказуем, и даже самая продуманная экспедиция может закончиться неудачей.



"Погода, климатические условия и экология леса – все это ключевые факторы, определяющие их численность в конкретный год. Например, прошлый летний сезон порадовал обилием лисичек", – утонил Тихомиров.

Белые грибы, напротив, разочаровали, отметил он. Причиной этому могли стать необычные погодные условия, а также давление естественного отбора на популяцию грибов, добавил эксперт.

