МИД РФ указал на планы Британии нарастить военную напряженность на Балтике и в Черном море

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Великобритания планирует нарастить военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете "Коммерсант".

По словам представителя МИД, в планах у Лондона также милитаризация северных широт. Гусаров убежден, что Британия стремится консолидировать общество и политический класс при помощи образа "внешнего врага".

"Накал военной пропаганды на островах достиг невиданных за долгое время размахов. В адрес нашей страны постоянно выдвигаются вымышленные и абсурдные обвинения", – добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы. Однако он уточнял, что сама РФ не планирует нападать на ЕС. Лавров пояснил, что в настоящее время страна ведет спецоперацию на Украине, а военный конфликт с Европой "совершенно ни к чему".

