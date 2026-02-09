Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 15:49

Политика

МИД РФ указал на планы Британии нарастить военную напряженность на Балтике и в Черном море

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Великобритания планирует нарастить военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете "Коммерсант".

По словам представителя МИД, в планах у Лондона также милитаризация северных широт. Гусаров убежден, что Британия стремится консолидировать общество и политический класс при помощи образа "внешнего врага".

"Накал военной пропаганды на островах достиг невиданных за долгое время размахов. В адрес нашей страны постоянно выдвигаются вымышленные и абсурдные обвинения", – добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы. Однако он уточнял, что сама РФ не планирует нападать на ЕС. Лавров пояснил, что в настоящее время страна ведет спецоперацию на Украине, а военный конфликт с Европой "совершенно ни к чему".

Читайте также


политика

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика