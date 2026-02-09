Форма поиска по сайту

09 февраля, 14:01

Мэр Москвы

Собянин: темпы строительства жилья по программе реновации будут увеличены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Темпы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены, заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

Глава города рассказал, что в текущем году удалось выйти на цифру переселенных по реновации граждан в 250 тысяч человек. Кроме того, объем строительства жилья превысил 2 миллиона квадратных метров. По словам мэра, столичные власти планируют в будущем достичь объема жилой недвижимости в 3–3,5 миллиона "квадратов".

Если раньше дома по реновации возводили в городе точечно, то сейчас столица переходит к освоению микрорайонов и районов. По словам градоначальника, объемы ввода новостроек по реновации растут, многие районы Москвы перестраиваются на 80%.

"Потому что они состоят из "хрущевок" того периода, которые сегодня уже становятся ветхими", – объяснил Собянин.

Глава города также напомнил, что президент ставил задачу по увеличению производительности труда и строительной отрасли. В столице начал действовать мощный завод крупноблочного строительства. Как отметил мэр, он стал первым в мире производством, где создаются блоки площадью 90 квадратных метров.

"По сути дела, это целиком квартира ставится", – отметил Собянин.

Вместе с тем мэр указал на снижение числа необходимых на стройке рабочих.

Ранее сообщалось, что по программе реновации на юго-западе столицы расселили 100 домов старого жилого фонда из 512. Новые квартиры получили более 18,4 тысячи горожан.

Хозяева квартир смогут заселиться в 50 жилых комплексов в 9 районах. В частности, 12 новостроек располагаются в Зюзине, 7 – в Черемушках и по 6 – в Академическом районе, Котловке, Конькове и Южном Бутове.

"Новости дня": почти 100 семей получили жилье по программе реновации в Головинском районе

