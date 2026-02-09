Форма поиска по сайту

09 февраля, 16:06

Город

Стоимость самого дорогого машино-места в Москве составила 53 млн рублей

Фото: depositphotos/06photo

Самое дорогое машино-место в Москве продается за 53 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой квартиры бизнес-класса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков одного из агентств недвижимости.

Лот находится на минус первом этаже жилого комплекса (ЖК), расположенного неподалеку от Кремля. Кроме парковочного пространства площадью почти 19 квадратных метров, покупатель также получит 2 келлера, то есть подсобки, площадью свыше 6 и 9 "квадратов".

На втором месте по цене оказалось другое машино-место с сопоставимой площадью в этом же ЖК, но уже стоимостью 45,8 миллиона рублей. Замыкает топ-3 лот в другом столичном комплексе за 44,1 миллиона рублей. Площадь последнего близка к 25 квадратным метрам.

В первую очередь цена подобных объектов формируется из уровня проекта и расположения ЖК, указала топ-брокер агентства Екатерина Левина. На цену также влияют площадь, технические характеристики и коэффициент обеспеченности парковкой в жилом комплексе.

"Такие объекты покупаются не ради статуса, а ради удобства – для владельцев премиальных квартир наличие одного или нескольких парковочных мест становится практической необходимостью", – указала Левина.

При этом наиболее востребованными стали машино-места в средней ценовой категории. Собеседница журналистов пояснила, что такие лоты быстро находят покупателей, особенно в условиях сокращения количества парковочных мест в новых ЖК.

Ранее аналитики указывали, что в текущем году стоимость машино-мест в РФ может вырасти на 5–10%. Кроме того, специалисты советовали рассматривать такие объекты как инвестиции для пассивного дохода от сдачи парковочного места в аренду.

При этом машино-места выгоднее всего покупать, когда дом находится на стадии котлована. В этом случае разница с ценой на момент ввода в эксплуатацию может составлять до 15–25%, советовали эксперты.

Машино-места в Москве подорожали на 20% за последний год

городнедвижимость

