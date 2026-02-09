Discord введет обязательную проверку возраста пользователей

Фото: ТАСС/Zuma

Новым и существующим пользователям Discord по всему миру с марта 2026 года может потребоваться подтверждение возраста для изменения настроек безопасности и доступа к контенту с возрастными ограничениями. Об этом говорится в пресс-релизе платформы.

Компания объявила о запуске обновленных функций защиты подростков. По умолчанию все аккаунты будут работать в среде с ограничениями для несовершеннолетних. Ранее такие меры уже действовали в Великобритании и Австралии.

В качестве ограничений платформа введет фильтрацию контента, блокировку доступа к возрастным серверам и каналам, а также появится отдельная папка для входящих сообщений от незнакомых пользователей. Кроме того, система будет предупреждать о подозрительных запросах в друзья.

Для подтверждения возраста пользователи смогут пройти оценку по лицу или предоставить удостоверение личности. В дальнейшем Discord планирует расширить способы проверки. Также компания внедрит фоновую систему, которая будет определять возрастную категорию аккаунта без постоянных запросов к пользователям.

Discord был создан в 2015 году как платформа для геймеров. Сейчас сервис насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц и позволяет общаться с помощью текстовых, голосовых и видеосообщений.

Ранее в Госдуме рассказали, какие сайты подпадут под блокировку без суда с марта. Это коснется ресурсов, посредством которых продаются табачная и никотиносодержащая продукция.

Авторы инициативы отметили, что внесудебная блокировка позволяет ускоренно решить вопрос с нарушениями. Ранее процесс блокировки мог длиться месяцами из-за судебных процедур. Ресурсы при этом успевали менять домены и продолжать работу.