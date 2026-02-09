Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 20:57

Технологии

Discord введет обязательную проверку возраста пользователей

Фото: ТАСС/Zuma

Новым и существующим пользователям Discord по всему миру с марта 2026 года может потребоваться подтверждение возраста для изменения настроек безопасности и доступа к контенту с возрастными ограничениями. Об этом говорится в пресс-релизе платформы.

Компания объявила о запуске обновленных функций защиты подростков. По умолчанию все аккаунты будут работать в среде с ограничениями для несовершеннолетних. Ранее такие меры уже действовали в Великобритании и Австралии.

В качестве ограничений платформа введет фильтрацию контента, блокировку доступа к возрастным серверам и каналам, а также появится отдельная папка для входящих сообщений от незнакомых пользователей. Кроме того, система будет предупреждать о подозрительных запросах в друзья.

Для подтверждения возраста пользователи смогут пройти оценку по лицу или предоставить удостоверение личности. В дальнейшем Discord планирует расширить способы проверки. Также компания внедрит фоновую систему, которая будет определять возрастную категорию аккаунта без постоянных запросов к пользователям.

Discord был создан в 2015 году как платформа для геймеров. Сейчас сервис насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц и позволяет общаться с помощью текстовых, голосовых и видеосообщений.

Ранее в Госдуме рассказали, какие сайты подпадут под блокировку без суда с марта. Это коснется ресурсов, посредством которых продаются табачная и никотиносодержащая продукция.

Авторы инициативы отметили, что внесудебная блокировка позволяет ускоренно решить вопрос с нарушениями. Ранее процесс блокировки мог длиться месяцами из-за судебных процедур. Ресурсы при этом успевали менять домены и продолжать работу.

Читайте также


технологии

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика