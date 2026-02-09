Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 15:32

Происшествия

Напавший на девушку в метро Москвы сначала угрожал другой пассажирке

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина, напавший на девушку в столичном метро, сначала угрожал другой пассажирке. Пострадавшая рассказала об этом телеканалу "360".

"Этот молодой человек сначала подошел ко мне просить денег, а потом – к другой девушке. Потом он начал замахиваться, материться и оскорблять", – поделилась женщина.

Она добавила, что полицейские уже ищут нападавшего, правоохранители поддерживают с ней связь. По ее словам, для уточнения данных о злоумышленнике ей предстоит съездить в отдел полиции, но это будет возможно только после операции.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный мужчина на станции "Китай-город" подходил к женщинам и просил у них денег. Одна пассажирка заступилась за другую девушку и начала снимать его на камеру. После этого злоумышленник выбил телефон из ее рук, несколько раз ударил девушку и сломал ей нос.

Было возбуждено уголовное дело о хулигантстве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования. Выполнение его поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика