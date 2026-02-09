Напавший на девушку в метро Москвы сначала угрожал другой пассажирке

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина, напавший на девушку в столичном метро, сначала угрожал другой пассажирке. Пострадавшая рассказала об этом телеканалу "360".

"Этот молодой человек сначала подошел ко мне просить денег, а потом – к другой девушке. Потом он начал замахиваться, материться и оскорблять", – поделилась женщина.

Она добавила, что полицейские уже ищут нападавшего, правоохранители поддерживают с ней связь. По ее словам, для уточнения данных о злоумышленнике ей предстоит съездить в отдел полиции, но это будет возможно только после операции.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный мужчина на станции "Китай-город" подходил к женщинам и просил у них денег. Одна пассажирка заступилась за другую девушку и начала снимать его на камеру. После этого злоумышленник выбил телефон из ее рук, несколько раз ударил девушку и сломал ей нос.

Было возбуждено уголовное дело о хулигантстве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования. Выполнение его поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

