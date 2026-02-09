Форма поиска по сайту

09 февраля, 15:27

Спорт

Предпринимателям в Москве расскажут о продвижении бизнеса в сфере спорта

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) проведет для предпринимателей конференцию "Бизнес и спорт" 13 февраля, передал портал мэра и правительства столицы.

Событие объединит бизнесменов, экспертов и представителей отрасли, заинтересованных в развитии собственного дела в сфере спорта и здорового образа жизни. Участники узнают о ключевых тенденциях индустрии, эффективных инструментах маркетинга и продвижения, а также о возможностях масштабирования проектов через франчайзинг.

Деловую программу откроет представитель столичного департамента спорта. Он расскажет слушателям о текущем состоянии спортивного рынка Москвы, его перспективах и ключевых показателях, на которые в настоящее время ориентируется бизнес.

Разговор о рынке и его динамике продолжит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Она представит основные тренды в спортивно-оздоровительной сфере. В свою очередь, совладелица сети фитнес-студий Ирина Троска расскажет о развитии франчайзинговых проектов в индустрии спорта в 2026 году.

Эксперт по управлению бизнесом и развитию франчайзинга Марина Мартынова продолжит тему системного роста и устойчивости. Она представит эффективные бизнес-стратегии для фитнес-индустрии, а также поделится, как правильно открыть свое дело в этой сфере и выстроить контролируемые бизнес-процессы.

Завершит конференцию блок, посвященный технологиям и корпоративному спорту. Сооснователь спортивного мобильного приложения для сотрудников Константин Южный расскажет о влиянии ИИ на здоровый образ жизни, а представитель Ассоциации развития корпоративного спорта объяснил, почему корпоративные спортивные программы становятся важным инструментом HR-бренда и удержания сотрудников.

Конференция пройдет в бизнес-пространстве "Митинг Поинт" делового центра "Москва" с 11:00 до 15:00. Участие в мероприятии бесплатно, однако необходима предварительная регистрация на портале МБМ.

Между тем 10 февраля во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке состоится тренинг "Договор с клиентом и подрядчиком: пять простых правил, чтобы не потерять деньги". На следующий день запланирован интенсив по бизнес-моделированию и клиентского интервью от клуба "Я – предприниматель".

Собянин рассказал, как город поддерживает предпринимателей при выходе на экспорт

бизнесспортгород

