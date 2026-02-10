Форма поиска по сайту

10 февраля, 11:15

Безопасность

Мошенники начали маскировать свои схемы под "валентинки от Дурова"

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Накануне Дня святого Валентина мошенники начали распространять в соцсети TikTok видео о "секретной валентинке от Павла Дурова", которая якобы дарит подписку Telegram Premium или "звезды" для отправки подарка в мессенджере. Об этом сообщает газета "Известия".

Ссылки из таких роликов ведут в Telegram, где через специальный канал и бота пользователей просят "активировать валентинку" – для этого требуется пройти опрос и подписаться на множество других каналов и ботов.

После этого жертву переводят на фальшивый сайт, стилизованный под розыгрыш призов от маркетплейса. Пользователю сообщают, что он "выиграл" технику на сумму около 200 тысяч рублей и предлагают обменять приз на деньги.

Для этого требуется ввести данные банковской карты и оплатить мнимую "пошлину" в размере примерно 2 тысячи рублей. В результате средства списываются, а в некоторых случаях злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы в Telegram.

Как отметил основатель компании, которая занимается корпоративной безопасностью, Игорь Бедеров, только прямые финансовые потери пользователей от подобных праздничных схем ежегодно исчисляются десятками миллионов рублей. Реальный же ущерб значительно больше, поскольку включает в себя компрометацию цифровой личности пользователей и развитие криминальной инфраструктуры.

Аналитики одной из компаний по борьбе с киберпреступностью предупредили, что подобные атаки несут в себе риски списания денег, утечки банковских данных, а также помогают мошенникам наращивать аудиторию своих ресурсов для будущих атак.

Специалисты обратили внимание, что злоумышленники активно привязывают подобные схемы к праздничным событиям.

"Вероятно, для открытия "валентинки" пользователей попросят авторизоваться на странице мессенджера, что позволяет злоумышленникам похищать аккаунты", – пояснил руководитель платформы, нейтрализующей угрозы в интернете, Дмитрий Кирюшкин.

Ранее сообщалось, что россияне стали получать по электронной почте письма от имени американского предпринимателя Уоррена Баффетта. В них говорится, что получатель был выбран случайно среди трех кандидатов и ему будет направлено пожертвование в размере 1 500 000 евро. Кроме того, в письме фигурирует код пожертвования, который нужно предоставить в ответном сообщении для получения средств.

безопасность

