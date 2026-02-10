Форма поиска по сайту

10 февраля, 10:55

Безопасность

Россияне стали получать письма от имени Уоррена Баффета

Фото: ТАСС/imago images/Dennis Van Tine

Россияне стали получать по электронной почте письма от имени американского предпринимателя Уоррена Баффета. Об этом сообщает РИА Новости.

В таком письме указано, что его получатель был выбран случайно среди трех кандидатов. Утверждается, что человеку, которому поступило сообщение, будет направлено пожертвование в размере 1 500 000 евро из фонда Баффета, который поддерживает частных лиц и предпринимателей.

Кроме того, в письме фигурирует код пожертвования, который нужно предоставить в ответном сообщении для получения средств. Завершается обращение пожеланием счастья.

Баффет является одним из богатейших людей мира, которого называют "оракулом из Омахи".

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян со схемами выигрыша в лотереях. В частности, злоумышленники предлагают купить схему выигрыша и втягивают жертв в финансовую пирамиду.

Аферисты рассылают письма на электронную почту с подобным предложением. В них содержится ссылка на телеграм-канал, доступ к которому платный. Если жертва вносит оплату, то в телеграм-канале ей предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.

