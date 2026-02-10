Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 11:38

Безопасность
Главная / Новости /

"Коммерсант": ретейлеры пожаловались на мошенников, которые портят технику для компенсации

Ретейлеры пожаловались на мошенников, которые портят технику для компенсации – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Крупнейшие розничные сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, пожаловались на участившие случаи намеренного повреждения товаров мошенниками, которые потом через суд требуют компенсации. Ретейлеры обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой разъяснить правоприменение по закону о защите прав потребителей, сообщает "Коммерсант".

Согласно данным газеты, компании "М.Видео", Restore, "Мегафон" и МТС направили обращение председателю ВС Игорю Краснову 25 декабря прошлого года. В документе подчеркивается, что отсутствие единообразия судебной практики, особенно в Саратовской и Самарской областях, а также Республиках Татарстан и Башкортостан, приводит к злоупотреблениям.

Разъяснения высшей судебной инстанции необходимы, по мнению компаний, для пресечения подобных случаев и "недобросовестного поведения".

Как отметил источник издания на рынке, ежегодный совокупный ущерб от действий мошеннических групп в сегменте бытовой техники и электроники исчисляется миллиардами рублей.

По всей стране, по его словам, подаются "тысячи" таких исков. При этом до 80% всех судебных обращений в России по поводу сломанной техники приходится именно на регионы Поволжья, в частности, на Самарскую область.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ предложил изменить правила подачи исков по уголовным делам, связанным с телефонным мошенничеством, и внести возможность предъявления иска по месту жительства жертвы. По данным ведомства, благодаря инициативе можно будет обеспечить доступность судебной защиты прав потерпевшего.

Мошенники стали пугать россиян долгами родственников

Читайте также


безопасность

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика