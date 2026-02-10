"Коммерсант": ретейлеры пожаловались на мошенников, которые портят технику для компенсации

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Крупнейшие розничные сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, пожаловались на участившие случаи намеренного повреждения товаров мошенниками, которые потом через суд требуют компенсации. Ретейлеры обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой разъяснить правоприменение по закону о защите прав потребителей, сообщает "Коммерсант".

Согласно данным газеты, компании "М.Видео", Restore, "Мегафон" и МТС направили обращение председателю ВС Игорю Краснову 25 декабря прошлого года. В документе подчеркивается, что отсутствие единообразия судебной практики, особенно в Саратовской и Самарской областях, а также Республиках Татарстан и Башкортостан, приводит к злоупотреблениям.

Разъяснения высшей судебной инстанции необходимы, по мнению компаний, для пресечения подобных случаев и "недобросовестного поведения".

Как отметил источник издания на рынке, ежегодный совокупный ущерб от действий мошеннических групп в сегменте бытовой техники и электроники исчисляется миллиардами рублей.

По всей стране, по его словам, подаются "тысячи" таких исков. При этом до 80% всех судебных обращений в России по поводу сломанной техники приходится именно на регионы Поволжья, в частности, на Самарскую область.

