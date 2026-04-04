Экс-главу ЖКХ Махачкалы отправили под суд за кражу 40 миллионов с ремонта ливневок

Бывший начальник и главный специалист управления ЖКХ Махачкалы арестованы на два месяца по делу о хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на капремонт ливневых сетей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что в 2022 году между УЖКХ и подрядчиком был заключен контракт на сумму свыше 417 миллионов рублей. По версии следствия, чиновники и гендиректор подрядной организации в сговоре похитили часть средств, предоставляя в казначейство фиктивные документы об объемах выполненных работ.

Строительно-техническая экспертиза установила, что стоимость оплаченных, но фактически не выполненных работ превысила 40 миллионов рублей. Фигурантам дела инкриминируется статья "Мошенничество в особо крупном размере".

Сильный дождь, который привел к затоплениям, начался в Махачкале 27 марта. Подтопления произошли не только в городе и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях.

На фоне произошедшего в Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка.