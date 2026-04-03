Новости

Новости

03 апреля, 20:37

Матвиенко заявила, что Россия не собирается похищать Зеленского

Россия не станет похищать президента Украины Владимира Зеленского, как США поступили с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в программе "60 минут" ИС "Вести".

"Вы предлагаете Зеленского, что ли, украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самая уважающая себя страна и уважаемая страна в мире", – отметила она.

По словам Матвиенко, если Россия начнет действовать подобными методами, то потеряет уважение к себе.

Она также напомнила, что эффекта от убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи США не получили. Однако это клеймо останется навсегда, добавила председатель Совфеда.

В начале января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Российская сторона, в свою очередь, призвала США немедленно освободить Мадуро и его супругу. В Москве назвали действия Вашингтона "вопиющим нарушением международного права".

