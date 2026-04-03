03 апреля, 20:41

Дикий слон в поисках еды разгромил мишленовский ресторан в Таиланде

Дикий слон по кличке Плай Бианг Лек в поисках еды заявился в мишленовский ресторан Пен Лао в тайской провинции Накхонратчасима и разгромил витрину с фруктами. Об этом сообщила газета Matichon со ссылкой на владелицу заведения Пханчару Ваттханасатхиен.

Животное обитает в национальном парке Кхао Яй. Помимо него, там проживают еще около 400 диких слонов, половина из которых кормятся за пределами парка. Причиной этого является потребность животных искать пропитание вблизи населенных пунктов.

Это уже не в первый раз, когда Плай Бианг Лек приходит в ресторан Пен Лао. В прошлый раз он наведывался туда 11 марта. Тогда он повредил часть здания, включая мебель и элементы интерьера.

Ранее в Замбии 52-летний Дин Ньиренда прыгнул в реку с крокодилами, спасаясь от разъяренных слонов. Мужчина был загнан животными в приток реки Луангва, где на него напал крокодил. Мужчине удалось отбиться палкой от хищника, вытащить ногу из пасти рептилии и выбраться на берег.

