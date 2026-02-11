BBC News: разъяренные слоны загнали мужчину в реку с крокодилами в Замбии

Фото: 123RF.com/eusebiojtorres

В Замбии 52-летний Дин Ньиренда прыгнул в реку с крокодилами, спасаясь от разъяренных слонов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на BBC News.

Трое мужчин, которые возвращались домой после рыбалки, столкнулись со стадом слонов. В результате они решили сбежать от млекопитающих. Однако Ньиренда был загнан животными в приток реки Луангва, где на него напал крокодил.

Мужчине удалось отбиться палкой от хищника, вытащить ногу из пасти рептилии и выбраться на берег. Остальные рыбаки, которые следили за происходящим с безопасного расстояния, помогли пострадавшему, оттащив его от реки. Они попытались остановить кровотечение у Ньиренды, но спустя время тот скончался.

Река Луангва известна как одно из самых больших мест в Африке с нильскими крокодилами. Эти хищники длиной до пяти метров являются агрессивными и могут одолеть даже крупных животных.

Ранее аллигатор напал на 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома в США. Родители заявили об исчезновении ребенка в полицию. Дрон нашел его останки в болоте. Правоохранители предположили, что хищник напал на ребенка, в результате чего подросток захлебнулся в воде.

