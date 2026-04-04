04 апреля, 00:58Происшествия
Движение судов через Босфор полностью остановлено по обоим направлениям
Движение судов в проливе Босфор полностью остановлено в обоих направлениях из-за поломки двигателя на судне Trackhound под флагом Барбадоса. Об этом сообщает главное управление береговой охраны.
Отмечается, что инцидент произошел в районе паромного причала Чубуклу. Для проведения спасательных работ на место направлены буксиры Kurtarma-5 и Nazım Tur, а также катер KEGM-5.
Ранее Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в своем новом отчете заявила, что перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив создают риски для глобальной продовольственной безопасности.
В документе подчеркивается, что сохраняющаяся нестабильность в районе пролива приводит к сбоям в цепочках поставок энергоресурсов и удобрений. Это оказывает существенное влияние на ценовую конъюнктуру и создает растущие угрозы для продовольственных систем.