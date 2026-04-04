Движение судов через Босфор полностью остановлено по обоим направлениям

Движение судов в проливе Босфор полностью остановлено в обоих направлениях из-за поломки двигателя на судне Trackhound под флагом Барбадоса. Об этом сообщает главное управление береговой охраны.

Отмечается, что инцидент произошел в районе паромного причала Чубуклу. Для проведения спасательных работ на место направлены буксиры Kurtarma-5 и Nazım Tur, а также катер KEGM-5.

