Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 20:14

Политика

В проект бюджета США на 2027 год не включили пункты о помощи Украине

Проект бюджета США на 2027 год, подготовленный Белым домом, не включает пункты о поддержке Украины. В документе отсутствуют любые упоминания о стране.

Американские власти не заложили средства ни на поставки вооружений и боеприпасов Киеву, ни на помощь в виде дополнительных финансовых траншей. Кроме того, в планы не входят и расходы на гуманитарную поддержку Украины.

В то же время Вашингтон намерен значительно увеличить оборонные расходы – до 1,5 триллиона долларов. В частности, предлагается направить 65,8 миллиарда долларов на строительство 34 кораблей для армии и флота, включая 18 боевых и 16 вспомогательных судов. Предполагается, что такие вложения позволят Соединенным Штатам обеспечить военное превосходство в условиях глобальных вызовов.

Кроме того, проект включает дополнительное финансирование Пентагона для развития ядерного комплекса, включая его модернизацию и диверсификацию.

При этом невоенные расходы хотят сократить на 73 миллиарда долларов, что составляет около 10%. Финансирование Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных структур предполагается уменьшить на 2,7 миллиарда долларов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости расследовать, как именно были потрачены средства, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве помощи. По его словам, администрация предыдущего лидера США Джо Байдена передала Украине 350–400 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что Вашингтон больше не финансируют Киев, а оружие теперь продается по полной стоимости.

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика