Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям блогера Дудя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям блогера Юрия Дудя (внесен в реестр иноагентов в РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в интернете в свободном доступе есть интервью Дудя с основателем "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Денисом Капустиным (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который заочно осужден к пожизненному лишению свободы за преступления против общественной безопасности и государственной власти.

Помимо этого, в ролике высказывают положительные оценки запрещенных человеконенавистнических идеологий и имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку.

Изучение опубликованных материалов, а также правовая оценка действий блогера поручена Главному следственному управлению СК.

Ранее глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Дудя необходимо признать экстремистом после интервью с Капустиным. По его словам, оправдать это невозможно, поскольку Капустин гордо рассказывал об убийствах русских людей в Брянской области.

Парламентарий назвал основателя РДК "выродком и террористом", добавив, что необходимо наказывать всех, кто каким-либо образом оправдывает террор.

