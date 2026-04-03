В Великобритании выигравший в лотерею 14 млн долларов не забрал приз

Победитель лотереи не забрал свой выигрыш в размере 10,6 миллиона фунтов стерлингов (14 миллионов долларов) и потерял на него права в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оператора национальной лотереи Allwyn.

"Несмотря на масштабные поиски загадочного миллионера из Бексли, я могу подтвердить, что владелец билета так и не объявился, чтобы получить свой выигрыш в лотерею", – отметил старший консультант компании.

Розыгрыш провели 4 октября 2025 года. Победитель мог в течение 180 дней заявить свои права на приз, однако не сделал этого. Средства от лотереи направят на благотворительные цели.

Ранее 66-летний японец выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов и решил скрыть это от жены из-за ее бережливости и контроля над семейными финансами.

Мужчина в тайне купил машину и активно путешествовал по стране. Чтобы не привлекать внимания, он оставлял авто на подземной парковке, носил старую одежду и избегал знакомых.

