SCMP: японец выиграл в лотерею 3,8 млн долларов и скрыл это от жены

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Японии 66-летний пенсионер выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов и решил скрыть это от жены из-за ее бережливости и контроля над семейными финансами, сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что супруги живут в Токио, получая ежемесячную совместную пенсию в размере 1,9 тысячи долларов. Из-за высоких расходов пара осталась без финансовой подушки, после чего мужчина стал регулярно покупать лотерейные билеты. Когда он узнал о крупном выигрыше, то рассказал жене лишь о 32 тысячах долларов и сослался на необходимость ремонта дома.

После получения денег пенсионер тайно купил автомобиль и активно путешествовал по стране. Чтобы не привлекать внимания, он оставлял машину на подземной парковке, носил старую одежду и избегал знакомых, указали журналисты.

"Если бы эти деньги были заработаны моим трудом, я бы гордился. Но легкие деньги вызывают неприятные воспоминания и потрясли мою жизнь", – признался японец.

В результате он обратился к финансовому консультанту и вложил оставшиеся средства в страховые программы, указав супругу и детей в качестве бенефициаров.

Ранее китаянка развелась с мужем, когда узнала, что часть выигрыша в лотерею он отдал другой женщине. Всего мужчина выиграл 1,1 миллиона долларов. Китаец перевел одной из стримерш 168 тысяч долларов, а затем отправился с ней в 4-дневное путешествие.