Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 14:19

В мире
Главная / Новости /

SCMP: японец выиграл в лотерею 3,8 млн долларов и скрыл это от жены

Японец выиграл в лотерею 3,8 млн долларов и скрыл это от жены

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Японии 66-летний пенсионер выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов и решил скрыть это от жены из-за ее бережливости и контроля над семейными финансами, сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что супруги живут в Токио, получая ежемесячную совместную пенсию в размере 1,9 тысячи долларов. Из-за высоких расходов пара осталась без финансовой подушки, после чего мужчина стал регулярно покупать лотерейные билеты. Когда он узнал о крупном выигрыше, то рассказал жене лишь о 32 тысячах долларов и сослался на необходимость ремонта дома.

После получения денег пенсионер тайно купил автомобиль и активно путешествовал по стране. Чтобы не привлекать внимания, он оставлял машину на подземной парковке, носил старую одежду и избегал знакомых, указали журналисты.

"Если бы эти деньги были заработаны моим трудом, я бы гордился. Но легкие деньги вызывают неприятные воспоминания и потрясли мою жизнь", – признался японец.

В результате он обратился к финансовому консультанту и вложил оставшиеся средства в страховые программы, указав супругу и детей в качестве бенефициаров.

Ранее китаянка развелась с мужем, когда узнала, что часть выигрыша в лотерею он отдал другой женщине. Всего мужчина выиграл 1,1 миллиона долларов. Китаец перевел одной из стримерш 168 тысяч долларов, а затем отправился с ней в 4-дневное путешествие.

Москвич сорвал джекпот в несколько десятков миллионов рублей благодаря дню рождения

Читайте также


за рубежом

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика