Прораб из Москвы указал в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн рублей

Фото: 123RF.com/artursfoto

Прораб из Москвы Ровшан Мусаев отметил в трех лотерейных билетах даты рождения и выиграл 36 505 172 рубля, рассказали РИА Новости в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей.

Победитель рассказал, что несколько лет отмечал в лотерейных билетах одни и те же числа, а именно свою дату рождения и даты рождений близких друзей, и надеялся, что они принесут крупный выигрыш.

Мусаев подчеркнул, что приобрел 3 билета. В результате каждый билет выиграл: один – 100 тысяч, второй – 17 тысяч, а третий – более 36 миллионов рублей.

По словам мужчины, он пока не знает, куда потратить выигрыш. По словам Мусаева, мечта "выиграть по-крупному" исполнилась, а деньги "сразу найдут нужный путь".

Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл в лотерею 3,5 миллиона рублей. Он правильно отметил 11 цифр в первом игровом поле лотерейного билета и 2 числа – во втором.

